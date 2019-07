RIETI - La Bf Sport mette a segno i primi colpi di mercato. Tre sul reparto offensivo annunciati dalla società: Mario Monaco (già precedentemente accostato ai gialloneri) è la prima new entry del club reatino, ex Rieti e bomber del Cantalice nelle precedenti stagioni, metterà a disposizione la sua esperienza al servizio della squadra e del tecnico.



Anche Giovanni Tiengo e Niccolò di Loreto faranno parte della matricola Babadook durante la prossima stagione. Il primo, attaccante classe ’99, ha un passato nelle giovanili del Rieti e in forza al Cantalice nella precedente annata. Il secondo, esterno di attacco classe 2000, ha disputato gran parte delle gare in Promozione con la Spes Poggio Fidoni e come annuncia nelle sue pagine social, è «pronto per questa nuova avventura».

Accostati al club giallonero anche altri giovani dei quali si aspetta solo la firma: Francesco De Bona proveniente dalle giovanili del Rieti e Samuele di Casimirro dalle giovanili dell’Alba Sant’Elia, entrambi 2001. Attivo il ds Gianluca Fabiani: «Stiamo lavorando su altri quattro o più giocatori analizzando anche le conferme».

I nuovi volti comportano i primi addii. Il club annuncia i saluti ad Andrea Antonacci, che aveva in precednza ringrazito il club in un post sul proprio profilo facebook, capocannoniere dei Babadook nella passata stagione: «Tutta la società vuole ringraziare il bomber Andrea Antonacci per la stagione passata e augurargli un grande in bocca al lupo per la nuova stagione - si legge nella pagina facebook della società reatina - Sei stato molto più di un bomber. Grazie Andrea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA