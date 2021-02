Il Rieti scivola al settimo posto: lo superano in tre. Campobasso da solo in vetta, rallenta il Castelnuovo. La classifica

RIETI - Si chiude la prima giornata di ritorno. Dopo l’anticipo del sabato Vastese-Rieti (0-0) quasi tutte le altre formazioni del girone F di serie D sono scese in campo. L’unico match a rimanere fuori è Notaresco-Pineto per alcune positività nel gruppo squadra della società ospite. Al termine della XVIII giornata il Rieti scivola al settimo posto.

Rossetti porta il Città di Campobasso da solo in vetta: è 1-0 all’80' con l’Aprilia. I rossoblù salgono a 36 punti, più due sul Castelnuovo Vomano e con due gare da recuperare. Proprio i neroverdi del Castelnuovo non vanno oltre il 2-2 con l’Altetico Terme Fiuggi, quest’ultimo resta al limite della zona calda. Il derby Castelfidardo-Montegiorgio è dei padroni di casa: Perpepaj, Giampaolo e Cusimano al 90’ fanno 3-0 contro i rossoblù (all’andata uscì vittorioso il Montegiorgio 2-0). Il Castelfidardo si riprende la quarta posizione in classifica. Vincono anche Cynthialbalonga e Vastogiradi rispettivamente con Recanatese (4-2) e Real Giulianova (3-1). Entrambe superano il Rieti che scivola in settima posizione. Il Tolentino è in gran forma: dopo il 4-0 nella precedente domenica col Città di Campobasso, rifila un 3-0 anche al fanalino di coda Porto Sant’Elpidio. Sette gol in due partite, decimo in classifica con due gare da recuperare. Facile anche la sfida della Matese che vince per 2-0 contro Olympia Agnonese e raggiunge il Pineto a quota 17 punti.

Classifica

Città di Campobasso 36 (16 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 34 (18)

Notaresco 32 (16)

Castelfidardo 28 (17)

Cynthialbalonga 28 (18)

Vastogirardi 27 (17)

Rieti 26 (17)

Vastese 25 (18)

Recanatese 22 (15)

Tolentino 21 (16)

Aprilia 21 (17)

Montegiorgio 20 (14)

Atletico Terme Fiuggi 19 (16)

Pineto 17 (13)

Matese 17 (14)

Real Giulianova 9 (16)

Porto Sant’Elpidio 3 (15)

Olympia Agnonese 3 (15)

