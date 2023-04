Prima: sorridono Fiamignano e Accademia, amarezza per Casperia, Alba S. Elia e Ginestra. I commenti

RIETI - Termina un'altra domenica di campionato di Prima Categoria, ventitreesima giornata giocata con un derby ricco di spettacolo e risultati che vanno stretti alle reatine a sei giornate dalla fine.

Risultati e Marcatori (XXIII giornata):

Accademia Calcio Sabina-Casperia 3-1: Gattarelli, Toma, Luca (A), Ubah (C).

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «I derby vanno giocati e vinti in questo modo. Avevamo bisogno di punti dopo un periodo non semplice, la reazione oggi è arrivata e sono molto soddisfatto. I ragazzi se lo meritano per come hanno lavorato in settimana e per la serietà che mettono in allenamento. Come spesso ci capita ci complichiamo le cose e abbiamo subito gol subito, fortunatamente abbiamo reagito bene e ribaltato la gara in poco tempo. Adesso mancano sette giornate, dobbiamo concludere il campionato con questa mentalità per provare a raccogliere più punti possibili».

Massimo Petrocchi, Ds Casperia: «Un vero peccato perché eravamo partiti bene trovando subito il vantaggio. Purtroppo, da due palle inattive la partita ha girato in maniera negativa. Avremmo avuto anche la possibilità di provare a recuperare ma l’inferiorità numerica nella ripresa ha pesato in maniera decisiva. Per onestà intellettuale va riconosciuto oggi, non è stata certo la miglior Casperia della stagione. Andiamo avanti cercando di recuperare qualche elemento visto che oggi eravamo con delle assenze e i primi caldi non hanno aiutato facendoci giocare sotto ritmo».

Brictense-Fiamignano Valle del Salto 0-1: Ranieri M. (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Dopo la partita di domenica scorsa la squadra è stata molto attenta, corta in campo e senza grosse sbavature, quando giochi questo tipo di partite devi avere molta personalità altrimenti diventano gare difficili. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto anche un paio di palle goal non sfruttate adeguatamente. Nella ripresa siamo saliti un po' di tono, cominciando ad inserirci bene tra gli spazi, il goal nel finale ha capitalizzato il grande lavoro in fase offensiva creato nel secondo tempo. Un merito particolare va ai ragazzi che hanno giocato oggi, viste le tante assenze hanno giocato ben sette under, un plauso speciale a loro che oggi si sono veramente distinti, questo viene comunque da un grande percorso di crescita del settore giovanile che saprà sicuramente dare una mano in futuro. Complimenti a tutti i ragazzi che oggi hanno disputata una grande gara, ottimo l’arbitraggio e la freddezza di Ranieri che nonostante il rigore da ripetere non ha sbagliato. In più la società Fiamignano Valle del Salto tiene a dedicare la vittoria di oggi alla moglie del nostro caro presidente che in settimana ha subito la perdita della madre».

Poggio San Lorenzo-Football Jus 1-2: Patras (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Abbiamo disputato una discreta partita seppure molto rimaneggiati, chiudiamo il primo tempo sullo zero a zero. Nel secondo tempo subiamo un goal da corner e poco dopo anche il raddoppio, a dieci dalla fine accorciamo con Patras e allo scadere abbiamo la palla per pareggiare, purtroppo non sfruttata. Complimenti agli avversari che sono venuti al completo giocando un'ottima gara».

III Municipio Calcio-Alba Sant’Elia 3-2: Ciogli, Scardaoni (A)

Marco Pompili (Tencico Alba Sant’Elia): «Partita in cui soffriamo tremendamente il primo caldo, purtroppo se non ti alleni con continuità poi succede questo. Giochiamo contro una squadra con tre giocatori molto bravi a centrocampo che ci hanno creato molti pericoli con dei tiri da lontano. Passiamo in svantaggio dopo pochi minuti con un gran goal dalla distanza, riusciamo a centrare il pareggio con un gran goal di Scardaoni. Riusciamo al 43' a passare in vantaggio con una punizione perfetta di Ciogli, ma l’arbitro sulla palla successiva si inventa un rigore (fallo invertito su un nostro difensore), ma santarelli compie un miracolo respingendolo. Questo episodio ci fa chiudere il primo tempo in vantaggio. Cerco di correggere qualcosa a centrocampo, ma non ci riusciamo, ci schiacciamo troppo e, nonostante ciò, concediamo ancora numerosi tiri dalla distanza. Fino allo sfortunato autogol di Amara su un calcio d'angolo concesso erroneamente dall'arbitro. A dieci dal termine il tiro della domenica di un loro centrocampista chiude la partita. Dispiace per il clima teso e l'arbitraggio sotto la media, ma ripeto le colpe sono sempre nostre. Una nota di merito al nostro Santarelli, che nonostante fosse infortunato ha terminato la partita stoicamente e compiendo due parate fenomenali, oltre il rigore respinto».

Ginestra-Castelnuovese Calcio 0-3

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Abbiamo perso in casa meritatamente contro una buona squadra. Non siamo praticamente scesi in campo o comunque non lo abbiamo fatto con la testa e gli attributi giusti. Oggi si è persa una occasione per tornare sotto all'Alba e sono molto deluso e arrabbiato ma la responsabilità e tutta la mia, evidentemente il percorso che abbiamo fatto non ha dato i frutti sperati i risultati sono sotto gli occhi di tutti e non sono incoraggianti per il futuro. Non migliorare è una cosa per me insopportabile evidentemente non sono stato bravo a dare a questi ragazzi quello di cui avevano bisogno per metterli nelle migliori condizioni per giocarsi la salvezza. Qualsiasi cosa succeda loro avranno sempre la mia stima e spero solamente che imparino dagli errori commessi e che facciano esperienza per il futuro perché fondamentalmente è questo l'interesse di tutti. Io ci metto la faccia e lo farò sempre perché credo in quello che propongo, anche se sarà retrocessione sarò il primo responsabile, a quel punto non mi resterà che sperare di aver fatto crescere chi ha provato a seguirmi per il bene del Ginestra e di un ambiente a cui sono legato».

Monterotondo 1935-Soratte 6-1

Castrum Monterotondo-Accademia Sporting Roma 1-2

Riposa Città Di Rieti

Classifica

Monterotondo 1935 56

Città Di Rieti 55

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 41

Castrum Monterotondo 34

Football Jus 33

Casperia 30

Accademia Calcio Sabina 29

Accademia Sporting Roma 27

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 22

Castelnuovese Calcio 20

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8