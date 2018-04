di Michel Saburri

RIETI - Nel turno infrasettimanale del campionato di Prima categoria Passo Corese vince in pieno recupero sul campo di Poggio Nativo e allunga in testa alla classifica approfittando al meglio dello stop esterno di Scandriglia a San Basilio. Settebagni non fa sconti al Velina e si avvicina al secondo posto. Pari tra Montasola e Atletico Roma mentre Ginestra espuna Capradosso. In chiave salvezza tre punti pesantissimi per Alba Sant’Elia e Grotti rispettivamente contro Selci e Rebibbia. Ancora una sconfitta per Poggio Mirteto in trasferta contro Nomentum.



RISULTATI E MARCATORI, XI RITORNO, GIRONE C

Settebagni-Velinia 11-0: 3 Belli, 2 Abate, 2 Cambi, Tafuro, De Cesaris, Amicizia, Occhipinti

Poggio Nativo-Passo Corese 2-3: Ciavattieri, Vagni (P.N.), Italiano, 2 Gerli (P.C.)

Alba Sant’Elia-Selci 2-0: Di Loreto, Cantonetti

Grotti-Rebibbia 3-2: Tulisevi, Panitti, A. Carmesini (G)

Montasola-Atletico Roma 1-1: Passarani (M), Bianco (A)

Nomentum-Poggio Mirteto 2-0

Atletico San Basilio-Scandriglia 3-1: Mevoli

Capradosso-Ginestra 0-1: Boni



CLASSIFICA

Passo Corese 55

Scandriglia 51

Settebagni 49

Atletico San Basilio 48

Nomentum 42

Atletico Roma 41

Poggio Nativo, Capradosso, Ginestra e Rebibbia 39

Montasola 37

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 22

Poggio Mirteto e Velinia 17

Mercoled├Č 25 Aprile 2018



