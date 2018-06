di Christian Diociaiuti

RIETI - La Polisportiva Poggio Moiano guarda alla prossima stagione e punta su un personaggio notissimo nel calcio reatino: ingaggiato come Direttore del Settore Giovanile, Peppino Tulli. “La Polisportiva Poggio Moiano, nel percorso di crescita nei vari settori, è lieta di comunicare – dicono dal club sabino - che Peppino Tulli è il nuovo Direttore del Settore Giovanile e Scuola Calcio. La sua professionalità e competenza unita alla conoscenza del territorio, permetterà alla Polisportiva di essere un riferimento per tutte le famiglie che intendono affidare i loro ragazzi a tecnici preparati e attenti al percorso di crescita. Il Direttivo augura al nuovo Responsabile un proficuo lavoro, certi che è solo il primo tassello di un consolidamento tecnico a cui seguiranno altri innesti. A breve si spera di poter annunciare l'ingaggio del nuovo tecnico della prima squadra, con l'obiettivo di migliorare ancora i risultati della passata stagione”. Il Poggio Moiano, dunque, è già al lavoro per la prossima stagione, tra giovani e prima squadra. Tulli è stato presidente Aiac, ma anche ex tecnico del Ginestra e di altre realtà provinciali.

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



