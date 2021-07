Pedofilo di Rieti arrestato a Tortoreto dopo aver adescato un minorenne

Domenica 25 Luglio 2021, 12:41

RIETI - Un uomo di Rieti è stato arrestato per pedofilia a Tortoreto. L’uomo era riuscito da tempo ad adescare tramite Chat Telegram un quattordicenne (ancora da compiere) di Tortoreto dove è proprietario di una casa vacanza.

Il papà del minore si è accorto che il figlio si era vestito bene di prima mattina e usciva in maniera furtiva da casa. Ha deciso di seguirlo e lo ha trovato in atteggiamenti intimi con il pensionato. Ha chiamato i carabinieri, poi ha deciso di intervenire in prima persona.

I militari che sono intervenuti subito hanno evitato il peggio, portando l’uomo in caserma per interrogarlo. Nel contempo il pm di turno Stefano Giovagnoni ha fatto scattare gli arresti domiciliari (a Tortoreto) per il reatino, fatto perquisire entrambe le sue abitazioni e sequestrato tutto il materiale informatico.

Per domani è attesa la convalida dell’arresto e la nomina del tecnico forense per esaminare tutti i file in diversi pc, cellulari e hard disck esterni per vedere se c’è del materiale pedopornografico