Passo Corese travolto dal Sant'Angelo Romano 7-1. Vollera: «Il mister? Non è colpa sua, per ora fiducia»

RIETI - Passo Corese travolto in casa del Sant’Angelo Romano: termina 7-1. Quarta sconfitta consecutiva, la più pesante da inizio stagione. Situazione in classifica sempre più difficile già dopo otto giornate ma il presidente ribadisce la fiducia a mister Vecchiotti.

La gara

Nonostante il risultato parte forte e molto bene il Passo Corese che dopo 2’ passa in vantaggio: Lancio lungo dalla difesa, Sciommeri allunga per Manfredi che a tu per tu col portiere fa 0-1. Ospiti che tengono bene il vantaggio fino al 20’ quando arriva l’episodio che condiziona tutta la gara. Scancella atterra un giocatore in area, viene prima ammonito poi espulso per proteste. I sabini proseguono in inferiorità numerica. Dal dischetto è 1-1. Il Passo Corese si abbatte e arrivano altre due reti prima del termine della prima frazione.

Sul 3-1 gli ospiti non riescono a rimanere in partita e nella ripresa arrivano le restanti reti che portano il 7-1.

Le dichiarazioni del presidente Fabrizio Vollera

«Siamo partiti molto bene poi ci siamo abbattuti completamente dopo un episodio. Non può essere una scusante ma siamo giocando con una difesa totalmente rimaneggiata causa infortuni e anche alcuni episodi non sono a nostro vantaggio, vedi nella passata domenica. Noi non ci dobbiamo abbattere, siamo partiti per salvarci in qualunque modo. Adesso arriva il mercato invernale e il nostro ds sta lavorando molto bene. Il mister? Non é colpa sua, Sta dando il massimo. Al momento ha la fiducia della società».