Passo Corese nulla può contro il Futbol Montesacro: 1-4. Vecchiotti: «Stare più attenti»

RIETI - Il Passo Corese va ko. Prima sconfitta al Di Tommaso: passa il Futbol Montesacro 1-4. Bianconeri fermi a tre punti e domenica il derby con la Bf Sport.

La gara

Il Futbol si fa avanti e mostra più voglia di fare risultato passando sullo 0-2. Il Passo Corese tiene botta ed alza la testa riuscendo ad accorciare il risultato: Patrizio Sciommeri, capitano dei bianconeri fa 1-2.

La ripresa non inizia col piede giusto. Su una disattenzione gli ospiti siglano il tris. Poco dopo il Passo Corese recrimina un calcio di rigore ma per il direttore di gara non c’è nulla. Intorno alla mezz’ora il Futbol chiude i conti con il poker.

Le dichiarazioni del tecnico Pietro Vecchiotti

«Nonostante il risultato ci sono stati degli aspetti positivi ma analizzeremo nel dettaglio la gara martedì agli allenamenti. Non ci siamo montati la testa per la prima vittoria e non facciamo un dramma adesso. Dobbiamo stare più attenti. Il nostro cammino è lungo, e non ci possiamo permettere di regalare gol agli avversari».