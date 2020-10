Passo Corese vince il derby, Poggio Mirteto ko 2-0: tabellino e commenti. Ora lo stop

RIETI - Il derby del “Leprignano” è del Passo Corese: termina 2-0 contro il Poggio Mirteto. I coresini si prendono i tre punti nella ripresa grazie ai gol di Palma e Barbetti. Ancora una sconfitta per i mirtensi.

Ora lo stop: il nuovo Dpcm impone la pausa dell’attività dilettantistica regionale almeno fino al 24 novembre.

Il match

Il match vede due quadre molto contratte che temporeggiano e si studiando a vicenda. Nella prima metà del primo tempo non si segnalano occasioni da gol. Poco dopo il 25’ Italiano fa partire un tiro del limite che si impatta sulla traversa: la palla sembra entrare ma arbitro e assistente affermano il contrario con vibranti proteste del Passo Corese. Pochi minuti dopo Palma a tu per tu con Murante calcia sull’esterno della rete. Ospiti che ci provano con Marcelli: il numero 10 a pochi passi dalla porta si fa parare il tiro da Somma.

Nella ripresa il Passo Corese alza il baricentro prendendosi il pallino del gioco. Al 18’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Ubertini apre il gioco per Palma che ancora una volta si trova davanti a Murante. Questa volta arriva il gol del bianconero. Sei minuti più tardi ecco il raddoppio dei coresini: al 24’ Barbetti segna direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Il Passo Corese continua a spingere, prima Pileri con una mezza rovesciata impegna Murante, Ubertini colpisce la seconda traversa del match e il subentrato Graf scheggia la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A 3 minuti dal termine Il Poggio Mirteto rimane in dieci per la doppia ammonizione ai danni di Galletti.

I commenti

Le parole del tecnico coresini Fabrizio Benigni: «Vittoria meritata. I ragazzi hanno interpretato benissimo la gara. Sono entrati in campo concentrati, non si sono abbattuti dalla sconfitta della precedente domenica né dalle partenze che ci sono state in settimana. Credo che sul tiro di Stefano Italiano la palla fosse entrata. Ora è un peccato doversi fermare ma la salute è il bene supremo ed è giusto così».

Le parole del tecnico mirtense Antonio Domenici: «Ennesima gara sfortunata. Voglio ringraziare i pochi di oggi scesi in campo date anche le numerose assenze. Nonostante tutto stanno dando tantissimo a me e a questo progetto. Chiuso col fare i complimenti al Passo Corese per la partita gagliarda e intensa che hanno svolto».

Il tabellino

Passo Corese: Somma, Simonetti, Scancella, Barbetti, Manna, Parrella, Ubertini, Filippi, Bernardini, Palma, Italiano. A disp. Vittori, Varsalona, Servi, D’Ippolito, Pileri, Graf Von, Ranfi, Valsecchi, Di Ienno. All. Benigni

Poggio Mirteto: Murante, Masci, R. Bonifazi, Di Casimirro, Gattarelli, Delle Monache, Galletti, Odiki, Cardella, Marcelli, De La Valle. A disp. Mancinelli, Avenali, G. Bonifazi, M.Polidori, Loreti, Diamanti, D’Angeli, L.Polidori, Pedrini. All. Domenici

Arbitro: Ashkar di Ciampino (Milazzo di Frosinone e Fattori di Frosinone)

Reti: 18' st Palma, 24' st Barbetti

Ammoniti: Bernandi e Filippi (PC), Odiki, Galletti, R.Bonifazi (PM)

