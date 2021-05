Passo Corese, già 222 per la dose di Johnson&Johnson al poliambulatorio Asl

RIETI - Superata già quota 200 al poliambulatorio Asl di Passo Corese, dove oggi fa tappa il tour vaccinale promosso dalla Asl di Rieti. Alle ore 8 di oggi 29 maggio, su un foglio organizzato in attesa che alle 9.30 vengano distribuiti i tagliandini Asl, comparivano 222 nominativi. Tante persone provengono da fuori comune.

La carica degli over 30 si è mossa alle prime luci dell’alba. Per assicurarsi la dose del vaccino monodose Johnson&Johnson le persone sono cominciate ad arrivare alle 4 del mattino.

Alle 9.30, gli operatori del servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica della Asl, raccoglieranno i dati dei presenti e consegneranno loro un tagliando con su scritto numero e orario in cui presentarsi per la vaccinazione. Le operazioni si concluderanno alle 18 e vista l’affluenza c’è da credere che il limite delle 200 dosi giornaliere (come avvenuto a Osteria Nuova con 240 iniezioni effettuate) venga oltrepassato.

