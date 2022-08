Open day per il settore giovanile del Città di Rieti, aperte le iscrizioni 2022/23

RIETI - La società “Asd Città di Rieti 1936” comunica che sono aperte le iscrizioni per la stagione calcistica 2022/2023 presso la sede societaria sita nel Centro sportivo "Gudini" di via Fratelli Cervi 21/23. I giovani calciatori in erba potranno intanto fruire di alcune giornate per avvicinarsi al mondo del calcio ed indossare la maglia amarantoceleste nel corso di Open day appositamente organizzati.

Gli Open day saranno aperti a tutti i ragazzi nati dal 2004 al 2009 e saranno svolti insieme a tutti i i tecnici amarantocelesti ed il responsabile tecnico-organizzativo del Settore giovanile, Francesco Spognardi. La prima giornata dedicata agli open day sarà mercoledì 24 agosto (ore 16.30-18.15) mentre la successiva venerdì 26 agosto sempre dalle ore 16.30 alle 18.15.

Mentre il periodo compreso tra il 5 e il 16 settembre sarà interamente dedicato alla preparazione in vista del campionato. Infine il 19 inizieranno gli allenamenti calcistici veri e propri. Sede, uffici, punto di ritrovo e campo di gioco: presso il Centro sportivo "Gudini".