Nuova Rieti U15 inarrestabile: 8-0 alla Brictense. E già domenica prossima potrebbe arrivare il titolo provinciale

RIETI - L'Under 15 della Nuova Rieti Calcio travolge anche la Brictense, a Montelibretti è un altro monologo a tinte amarantoceleste (8-0) e ormai il traguardo dell'ultimo chilometro si comincia a vedere a occhio nudo, quando mancano appena quattro turni alla fine del campionato.

Tra il titolo provinciale e la formazione allenata da Marco De Giorgi e Claudio Mariani, ormai, c'è solo l'aritmetica ad imporre ancora una, al massimo due giornate di attesa, perché aspettando i risultati di Pro Fiano (-7) e Poggio Moiano (-8), impegnate domenica 26 marzo contro Velinia e Passo Corese, già il prossimo 2 aprile la Nuova Rieti Calcio U15 potrebbe chiudere definitivamente i conti e rendere praticamente inutili - ai fini della classifica - le ultime tre partite rimaste da giocare.

Ma tornando alla sfida giocata al "Primo Maggio" di Montelibretti, i reatini privi di Cinardi, Berducci e Desideri, cambiano modulo, passano al 3-5-2 con Ferroni in porta, Franceschi-Cornacchiola-Masuzzo a comporre la linea difensiva, Zamurri e Pieri esterni, Gobbi e Fabrizi intermedi ai fianchi di Leonardi, play. In attacco il duo Cavalli-Luciani. Pronti,via ed è subito gol: al 2' infatti, Samuele Fabrizi in area trova il varco giusto per battere a rete e il risultato è già favorevole (1-0). Passa una decina di minuti ed ecco il raddoppio: lo realizza Roberto Cavalli che festeggia nel migliore dei modi il suo 15esimo compleanno. Partita di fatto in ghiacchio, che il bomber Christian Luciani arrotonda nel punteggio grazie a una doppietta perentoria con due gol messi a segno in meno di 60 secondi. Prima del duplice fischio dell'arbitro, arriva anche il pokerissimo, grazie al rigore conquistato proprio da Luciani e trasformato con freddezza da Felice Leonardi.

Nel secondo tempo è davvero pura accademia, il 6-0 è un autogol sfortunato propiziato dalla battuta di un calcio d'angolo, mentre dalla panchina arrivano forze fresche: torna Ettore Fiori tra i pali dopo l'infortunio della settimana scorsa, standing ovation per Luciani in attacco, sostituito ottimamente da Simone Nobili, mentre in mediana Saulli prende il posto Leonardi, arretrato in difesa al posto di Franceschi e Sandri Gjeli si sistema destra in sostituzione di Pieri, trovando anche il gol del definitivo 8-0. Qualche minuto prima, però, capitan Francesco Masuzzo aveva trasformato il rigore del momentaneo 7-0 "regalando" ai tifosi presenti un'esultanza in perfetto Baschirotto-style, emulando il granitico difensore del Lecce.

Domenica 2 aprile al via Costa di Cantalice ci sarà da superare l'ostacolo Mentana e sperare che dagli altri campi arrivino buone notizie: si potrebbe già festeggiare, altrimenti sarà tutto rimandato a dopo la sosta di Pasqua e potrebbe essere proprio il derby reatino col Città di Rieti - al Gudini - a incoronare i ragazzi di Marco De Giorgi.