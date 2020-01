Morto Federico Carucci, aveva 46 anni: il cordoglio del Rieti Rugby

Ultimo aggiornamento: 20:04

Rieti piange il giocatore di rugby morto a 46 anni dopo una breve malattia diagnosticata di recente, quando ormai non c'era più nulla da fare. Il mediano di mischia, il più bravo nella storia del club di viale Fassini, si è spento ad Avezzano. Figlio di uno dei pionieri della palla ovale reatina, Filippo (a cui è dedicato il Memorial riservato alle giovanili), era un dipendente Aps: lascia tre fratelli, Anna Cecilia, Leonardo e Alessio con i quali condivideva la grande passione per il rugby. Mediano di mischia, ha giocato fino a sette anni fa: l'ultima sua stagione risale al 2012/13 nel Nuovo Sabina Rugby.IL CORDOGLIO DEL RIETI RUGBYOggi un nostro amico, compagno, fratello ha passato la palla... Il Rieti Rugby si stringe al dolore della famiglia Carucci per la perdita del caro Federico.