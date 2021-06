Mister Battisti e il ko del Rieti: «Atteggiamento giusto, peccato per i due gol subiti in fotocopia». Foto

RIETI - Mister Raffaele Battisti felice della prestazione con qualche sassolino nelle scarpe che parla di troppo spazio lasciato ai singoli che hanno fatto la differenza. Ora testa al finale di stagione.

«Avevamo preparato la partita per giocarcela nelle migliori delle nostre possibilità - afferma mister Battisti al termine della sfida- Sapevamo che affrontavano un gruppo importante di giocatori. Ho ritenuto mettere in campo i ragazzi più idonei per affrontare questa gara. Ho lasciato fuori Montesi per un problema ai denti e ho ritenuto opportuno non rischiarlo».

«Ho comunque visto un Campobasso non troppo sicuro di sé e forse impaurito delle nostre potenzialità. Nel corso della gara ho provato a cambiare anche qualcosa e potevamo fare qualcosa di più».

«Quando hai un gruppo importante la giocata del singolo ha fatto la differenza e loro hanno molti giocatori che singolarmente possono fare la giocata. Noi ci siamo fatti beccare su alcune cose che avevamo anche provato come lo scavetto su punizione. L'atteggiamento è stato giusto, peccato per i due gol subiti in fotocopia. Complimenti al Campobasso ed ora andiamo ad affrontare nel migliore dei modi queste ultime due partite che rimangono».