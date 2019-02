RIETI - Spavento, oggi pomeriggio, nel corso della sfida del campionato Under 19 provinciale Brictense - Quattro Strade: al decimo del primo tempo, un giocatore ospite, R.G, ha accusato un dolore al torace e, pur essendo rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale de Lellis di Rieti.



Ora il ragazzo sta meglio, ma è ricoverato presso il nosocomio reatino dove proseguiranno gli accertamenti per stabilirne il decorso.



Dopo l'episodio, la gara è proseguita sino al termine (3 a 0 per i padroni di casa il risultato finale). © RIPRODUZIONE RISERVATA