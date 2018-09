di Sabrina Vecchi

RIETI - E' come non se ne fosse mai andato. Lucio Battisti muore la mattina del 9 settembre 1998 all’ospedale San Paolo di Milano, a soli 55 anni. Ma di lui, nel reatino e nella sua Poggio Bustone, si parla ancora al presente. Sottovoce e solo col nome di battesimo, per rispetto, pudore, come fosse ancora vivo, o forse solo nascosto, tra i vicoli del paese di origine. Il cantautore era sparito dalle scene già da anni. I ritorni a Poggio Bustone si erano fatti sempre più rari, fino a sfiorare l’ipotetico e a...