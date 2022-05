RIETI - Lite finita a coltellate all'interno dell'officina elettro-meccanica di Fabio Colantoni a piazza Marconi tra due persone di 50 e 73 anni. L'uomo di 73 anni è stato colpito al collo e alla schiena. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale de Lellis in codice rosso.

L'aggressore - sembra con precedenti penali - non è fuggito e ha chiamato al telefono il suo avvocato. Sul posto sono poi giunti i carabinieri che lo hanno arrestato e portato in caserma.