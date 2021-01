Il Rieti individua il portiere under: è Leonardo Caruso, potrebbe esordire contro il Pineto

RIETI - Dopo Scaramuzzino, il Rieti sembra aver individuato il portiere under necessario per sopperire all'assenza di Andrea Saglietti (per lui stagione finita, dovrà operarsi).

La scelta del direttore tecnico Gianfranco Mannarelli è finita sul profilo di Leonardo Caruso, classe '99, che da sabato scorso si allena insieme a Scaramuzzino e Rosati sotto gli occhi attenti di Gianni Bianchetti.

Caruso nelle ultime tre stagioni ha collezionato ben 71 presenze in serie D con le maglie di Trastevere (48), Francavilla (20) e Az Picerno (3), a riprova del fatto che è stato scelto un estremo difensore giovane ma di esperienza, esattamente com'era stato per Saglietti.

Il portiere sarà tesserato a ore, Campolo potrebbe averlo a disposizione già mercoledì 6 gennaio in occasione della gara interna col Pineto, la prima del nuovo anno e, con ogni probabilità, la prima della nuova gestione.

