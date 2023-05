La Pro Fiano batte 3-2 Poggio Moiano e si aggiudica la Coppa Provincia U15. De Angelis: «Stagione entusiasmante»

RIETI – Grande gioia per la Pro Fiano, reduce dalla vittoria della Coppa Provincia Under 15 dopo il 3-2 ottenuto nella finale di sabato pomeriggio contro Poggio Moiano. Partita intensa e combattuta da parte di entrambe le squadre, scese in campo con il giusto atteggiamento e autrici di una prestazione di buonissimo livello. Decisivi alla fine i due gol di Antoniutti che si sono sommati a quello di Piermarini, mentre per gli avversari non sono bastate le reti di Tulli e Menenti.

Al termine della sfida, andata in scena al "Ramacogi" di Cantalice, festeggiamenti e premiazione ufficiale per la formazione romana che, alla luce di questo trionfo, potrà presentare alla Lnd Lazio la domanda di ripescaggio nella categoria regionale.

«Si è chiusa con questo bellissimo successo una stagione entusiasmante – dichiara il tecnico della Pro Fiano Stefano De Angelis – Il campionato ci ha regalato splendide soddisfazioni e un terzo posto che è andato oltre le nostre aspettative. La coppa ha rappresentato invece un’importante occasione per concludere al meglio l’annata, nella consapevolezza che saremmo stati un avversario ostico per tutte le altre pretendenti al trofeo.

Sono felice di aver potuto constatare che, all’interno della squadra, si è presto instaurato un solido clima di fiducia e stima reciproca fra staff e giocatori, che in questo modo hanno potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità. La società è dunque orgogliosa del lavoro svolto ed è pronta ad affrontare con grinta gli impegni sportivi dei prossimi mesi. Nel frattempo, desideriamo dedicare la coppa al nostro Diego, giovanissimo tifoso della Pro Fiano venuto a mancare recentemente a soli 15 anni».

«I ragazzi sono stati eccezionali, ma purtroppo si sono ritrovati a giocare anche contro l’arbitro, che è stato protagonista di scelte piuttosto discutibili – replica l’allenatore del Poggio Moiano Alessio Menenti – Pur essendo rimasti in dieci sull’1-1, abbiamo continuato a lottare su tutti i palloni, dimostrando uno spirito da grande squadra. La società è quindi fiera dell’annata di questo gruppo straordinario, che ha da sempre manifestato un forte attaccamento alla maglia e al proprio paese».