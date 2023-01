La Nuova Rieti è in fuga: blitz a Stimigliano in pieno recupero (2-1). Lotto: «Avanti così, non è ancora finita»

RIETI - Blitz della Nuova Rieti Calcio che, nell'attesissimo scontro diretto di Stimigliano, riesce a recuperare lo svantaggio iniziale e tornare a casa con una vittoria preziosissima in chiave-classifica, blindando a doppia mandata il primato del girone reatino di Terza categoria.

La gara

Al comunale "Pini" finisce 2-1 in favore degli amarantoceleste che a metà del primo tempo subisce il gol di Tulli, "annullato" dall'ennesimo squillo stagionale di Santoprete a una manciata di minuti dall'intervallo. Nella ripresa, gara sostanzialmente equilibrata e combattuta, ma quando il risultato sembrava destinato a non mutare più, ecco il bolide di Cardini in pieno recupero che fa esultare il folto pubblico reatino presente a bordo campo e sancire un +5 che potenzialmente è un +8 (lo Stimigliano deve ancora riposare) da poter gestire, poi, con assoluta serenità.

Le dichiarazioni

A fine gara, tutta la soddisfazione del tecnico Stefano Lotto, sia per l'esito del match, che per la cornice di pubblico registrata al comunale "Pini" (foto ufficio stampa Asd Nuova Rieti Calcio).

«Complimenti a tutti per questa bella giornata di sport - dice - che ha visto tanta gente, da ambo le parti, sostenere le due squadre. È stato bello rivedere i nostri tifosi organizzare un pullman, pianificare una trasferta, nonostante la Terza categoria, dopo averli visti andare in ogni angolo della Penisola negli anni addietro. Per quanto concerne la gara - prosegue Lotto - abbiamo approcciato bene, ma nel nostro miglior momento lo Stimigliano ha trovato il gol, al quale però abbiamo reagito bene trovando meritatamente il pareggio. Nella ripresa abbiamo creato poco, ma concesso nulla e il gol di Matteo Cardini nel finale è il giusto premio per un ragazzo che dopo l'infortunio d'inizio stagione è tornato a essere decisivo per noi. Ma, come ho detto ai ragazzi a fine gara in mezzo al campo - conclude il tecnico reatino - non abbiamo ancora fatto nulla e il primo che manifesterà un accenno di rilassamento farà i conti con me».