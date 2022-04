Il Rieti “vede” la salvezza: ko Unipomezia, pari per Foligno e Sangiovannese. E mercoledì si torna in campo

RIETI - Il Rieti le mette tutte in fila! Il giorno dopo la vittoria al fotofinish contro il Trestina (2-1 al 91’), la formazione amarantoceleste si ritrova al 13esimo posto – il primo dei quattro che danno accesso ai playout – a quota 34 punti in coabitazione col Cascina, guadagnando ben due lunghezze sulla Sangiovannese, bloccata sul pareggio dal Cannara (2-2), due sul Foligno che in pieno recupero trova il gol del 2-2 contro la Flaminia e tre sull’Unipomezia piegato dalla doppietta di Aimone Calì, che ridà fiato e slancio al Montespaccato Savoia (2-0). E mercoledì all'Anco Marzio di Ostia, contro l'Unipomezia, altro snodo cruciale: in caso di vittoria i capitolini sprofonderebbero a -10 dagli amarantoceleste e qualora il Rieti dovesse chiudere al 13esimo posto con più di otto punti di margine, la salvezza diretta sarebbe comunque servita.