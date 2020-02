UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

RIETI - Aspettando il ritorno nel weekend del campionati Under 15 e Under 14 provinciali (Roma - gironi B), di scena per il quattordicesimo turno, nello scorso fine settimana si è giocata la diciassettesima giornata dei tornei Under 15 e Under 14 regionali (raggruppamenti B). Sconfitta per Cantalice, ma buon pareggio fuori casa per Rieti.Tra le mura amiche, nonostante i gol di Maioli e Ceccarelli, Cantalice si arrende 3-2 contro l'Atletico Vescovio (sesto a 32). I biancorossi rimangono, quindi, a 13 punti, mantenendo il tredicesimo posto. Renato De Dominicis, tecnico dei reatini: «Abbiamo giocato una buona partita, che sicuramente non meritavamo di perdere. Dopo aver chiuso la prima frazione sull'1-0, nella ripresa abbiamo trovato il pari. In seguito, però, abbiamo avuto qualche incertezza e, pur combattendo, non siamo riusciti ad evitare il ko. Nonostante le diverse occasioni sprecate, la squadra è comunque in continua crescita».Sul campo del Ccs Tivoli (terzo a 36), Rieti pareggia 2-2. Per gli amarantocelesti, noni a quota 25, doppietta di Savelloni. Emiliano Aquilini, tecnico degli ospiti insieme a Piero Lunari, commenta così la sfida: «Si è trattato probabilmente della miglior prestazione disputata fino ad oggi. I ragazzi hanno contenuto bene un avversario pericoloso, giocando sempre con carattere e attenzione. Complimenti a tutti, in particolare al nostro portiere Roversi, che, con un grandissimo intervento, ha evitato ai romani la vittoria».In attesa della ripresa della competizione, nel recupero del tredicesimo turno, svoltosi domenica, Cantalice (terzo a 23) cade 3-2 contro la Spes Montesacro (fuori classifica).