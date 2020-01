UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

RIETI - Nel fine settimana si sono disputate le sfide del quindicesimo turno dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e della tredicesima giornata degli Under 15 e Under 14 provinciali (Roma, raggruppamenti B). Lo Sporting Rieti sorride a metà, tre punti per Maglianese, Poggio Moiano e Passo Corese.Ospite dell'Eretum Monterotondo (sesto a 27 punti), Cantalice (10) cade 5-2. Al di là di un autogol, i biancorossi vanno a segno con Ceccarelli. Renato De Dominicis, tecnico degli sconfitti: «Dopo che siamo passati in vantaggio, gli avversari hanno ribaltato la situazione. Peccato per un arbitraggio che sicuramente ci ha penalizzato».Ko casalingo per il Rieti (nono a 21), battuto 3-4 dalla capolista Campus Eur (39). Per gli amarantocelesti, doppietta di Savelloni e rete di Grassi. Emiliano Aquilini, mister degli sconfitti insieme a Piero Lunari, commenta così il match: «Nel primo tempo siamo stati un po' troppo arrendevoli, mentre nella ripresa abbiamo reagito piuttosto bene, proponendo anche un buon calcio. Un risultato negativo che ci può stare, considerando che è arrivato contro la prima della classe».Bella vittoria per la Maglianese (quinta a 25), corsara 4-0 sul campo dell'Atletico Football Club (ultima a 0). Decidono la tripletta di Cambone e il gol di Barionovi. Marco Mollica, mister dei sabini: «In questa sfida sono scesi in campo anche tutti i ragazzi che fino adesso avevano giocato di meno. Un applauso al più piccolo della squadra, De Carli (2007), che da solo ha fatto impazzire gli avversari. Bravo, gli è mancato solo il gol».Tre punti pure per Poggio Moiano, che supera 2-1 gli ospiti dello Sporting Rieti e li raggiunge al terzo posto a quota 27. Da una parte reti di Ballerini e Colantoni, dall'altra gol di Volpicelli.Il Velinia (nono a 15) ha osservato il turno di riposo.Ora arriva la pausa. Le squadre torneranno a giocare nel fine settimana dell'8-9 febbraio.Tra le mura amiche, Passo Corese (quinto a 21) liquida 5-1 un'Accademia Calcio Sabina (sesta a 19) per la quale segna solo Gerini. Determinanti i gol di Simion (2), Reali, Irimia e Maurizi. Christian Tranquilli, mister dei bianconeri: «Complimenti ai ragazzi per l'ottima prestazione. La grinta e la determinazione non sono certamente mancate».Bene anche lo Sporting Rieti (ottavo a 13), vincitore 1-0 contro Poggio Mirteto (settimo a 16) grazie al gol di Lucentini.Rinviate rispettivamente ad oggi pomeriggio e al 2 febbraio le gare Real Palombara - Pro Calcio Studentesca e Cantalice - Spes Montesacro.Anche in questo caso, si torna in campo nel weekend dell'8-9 febbraio per la quattordicesima giornata.