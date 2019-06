La Kermesse

Moda e Volley

RIETI - Aspettando la finalissima di Miss Mondo Italia, nella quale, sabato sera al Teatro Italia di Gallipoli, 50 Miss si contenderanno la fascia e il titolo del Concorso 2019, la bellezza Sabina, Diana Giometti, entra di diritto nella top 20 aggiudicandosi la fascia di Miss Mondo Sport.Miss Mondo Italia continua senza soste, ad emettere i suoi verdetti. Assegnata, dunque, anche l’ultima fascia speciale abbinata al format internazionale di Miss World quella di Miss Sport. Ad aggiudicarsela con merito, dopo le competizioni che hanno visto impegnate le 50 finaliste in prove di corsa campestre, di salto in lungo e di resistenza, disputatesi nelle strutture dell’Ecoresort le Sirene – Gruppo Caroli Hotel – a Gallipoli, è stata la numero 30 Diana Giometti, ventitreenne Sabina.Diana, brava, bella con un fascino e portamento che gli ha fatto sbaragliare il campo nella prestigiosa kermesse, abbina e concilia il mondo delle sfilate con lo sport dove eccelle, essendo giocatrice professionista di volley, milita infatti in A con l’Hermae Olbia. Diana Giometti ha mosso i primi passi nel mondo del volley a Poggio Mirteto, prima di essere selezionata dal noto settore giovanile del Volleyrò Casal de Pazzi. Con il club romano, il martello biancoblù ha portato avanti il proprio percorso di maturazione tecnica, iniziando parallelamente ad affacciarsi con grandi risultati al mondo del beach volley. Nel 2013, in coppia con Federica Frasca, conquista la medaglia d’oro al Torneo delle Regioni. Poi altri traguardi prestigiosi arrivati a stretto giro, vale a dire i titoli italiani Under 18 e 19 e la convocazione in Azzurro per i Mondiali portoghesi del 2014. Nell’indoor la Giometti ha esordito tra le senior nel torneo di Serie B2 2013/14, giocando come centrale nelle fila dell’Agil Volley Novara. L’anno successivo si è trasferita a Ostia, in B1, quindi è arrivata l’esperienza di Rimini. Nel febbraio del 2016 è stata protagonista a Cuneo. Dopo un passaggio all’Arena Volley Verona, la Giometti ha militato nel Pisogne B1. Poi come detto il passaggio in A con Olbia.Tornando a Miss Mondo Italia va sottolineato che nello show di finale di sabato 15 giugno al Teatro Italia di Gallipoli, le quattro vincitrici delle fasce speciali abbinate al format internazionale di Miss World e cioè Sport, Beach, Talent e Model accederanno di diritto tra le top 20 finaliste della kermesse.