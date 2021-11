Passo Corese ko lascia la vetta: Futbol Montesacro vince 3-2. Benigni: «Male campo e arbitro»

RIETI - Il Passo Corese incassa la prima sconfitta stagionale: dopo sei giornate i coresini vanno ko per 3-2 sul campo del Futbol Montesacro. Due rigori per i padroni di casa portano la sconfitta degli ospiti. Ko che costa la vetta del girone, ora distante un punto e occupata dalla Romulea. Tante le defezioni nella rosa per mister Benigni che ha dovuto rinunciare per motivi lavorativi a molti dei suoi titolari come Barbetti e capitan Filippi.

La gara

La gara giocata su un campo ricoperto esclusivamente da fango stenta a mostrare un bel gioco. Al 15’ si portano in vantaggio i coresini con il solito Italiano che su punzione fa 1-0. Regisce subito il Futbol che su corner riesce a mettere dentro il gol del pareggio con ampie proteste degli ospiti per un presunto fallo in attacco da parte di un difensore di casa. Qualche giro di lancetta ed ecco l’episodio che determina gran parte della gara: il Futbol dal dischetto ribalta il risultato. Sul finire del primo tempo è calcio di rigore anche per i coresini: sul dischetto si presenta Ubertini ma respinge l’estremo difensore di casa.

Nel secondo tempo il Passo Corese spinge forte: Mocerino va per due volte vicino al pareggio, anche Italiano colpisce il palo estrerno. Su un calcio lungo altro rigore per il Futbol Montesacro: anche questa volta la squadra di casa non sbaglia ed è 3-1. Sul finire del match altra punizione per Italiano: dopo un batti e ribatti la palla rimane sulla linea, Pecorari è il più lesto e mette dentro il gol che vale il 3-2. Gli ultimi minuti vedono un forcing del Passo Corese che però non riesce ad agguntare il pareggio.

Le dichiarazioni

Il tecnico Fabrizio Benigni: «È la prima sconfitta e non vorrei trovare scusanti. Il campo era al limite della decenza, non si poteva giocare a calcio. I cinque gol fatti sono tutti su palla da fermo. Purrtroppo loro hanno trasformato due rigori molto generosi mentre noi lo abbiamo sbagliato. Dal mio punto di vista oggi il direttore di gara ha sbagliato moltissimo da una parte e dall’altra. Non ci dobbiamo nascondere dietro questi alibi pensiamo a domenica per la gara contro la Bf Sport»