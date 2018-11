© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna «Spazio all'Arte» e diventa un appuntamento fisso. Parliamo dei laboratori di «Spazio all'Arte» nell'ambito della mostra stabile: «La Collezione d'arte della Fondazione Varrone. Opere di Antonino Calcagnadoro e Giuseppe Ferrari». Laboratori che tornano con delle novità che vanno dalle proposte laboratoriali espressivo teatrali del Gruppo Jobel, all'ampliamento della fascia d'età che, per alcuni incontri, arriverà fino ai 13 o ai 14 anni.Gli incontri si terranno, come di consueto, il sabato pomeriggio alle ore 16,30 nella sala mostre di Palazzo Potenziani e saranno tutti ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.Il primo appuntamento è per sabato 10 novembre alle ore 16,30 con il laboratorio dal titolo «Colori d'autunno» a curadi Simona Bernardini dell'associazione ArtLab. Giallo, rosso, arancione e marrone, sono i colori dell’autunno, chesimboleggiano la decadenza dei colori estivi, ma allo stesso tempo la rinascita di una natura diversa, preludio dellastagione invernale.In questo contesto i bambini dai 5 ai 10 anni avranno la possibilità di vivere la natura autunnale imparando a distinguere i toni caldi da quelli freddi, sperimentando diverse tecniche artistiche.