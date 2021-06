Fara Sabina, Il sindaco Roberta Cuneo eletta coordinatrice della Consulta Donne Amministratrici Anci Lazio

Lunedì 28 Giugno 2021, 19:20

RIETI - Il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo è stata eletta coordinatrice della Consulta regionale Donne Amministratrici di Anci Lazio. La votazione per il rinnovo dei vertici e della consulta si è svolta oggi pomeriggio, 28 giugno, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati.

«Oggi sono stata eletta coordinatore della Consulta Regionale Anci donne amministratrici – commenta dalla sua pagina Facebook, la prima cittadina di Fara Sabina - Una grande emozione e un grande onore. Desidero ringraziare il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, il vicepresidente, Daniele Sinibaldi, e chi in questo ruolo mi ha preceduto, Ginevra Bianchini. Grazie anche a tutta la struttura Anci Lazio per l’organizzazione della giornata. Questa è una grande opportunità, possiamo fare molto nei nostri territori sul tema della promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni e nella politica, e delle pari opportunità in ogni ambito della nostra vita. Sono certa – conclude Cuneo - che con le 60 amministratrici che fanno parte della Consulta e la vicecoordinatrice, Federica Aceto, faremo un bel lavoro».