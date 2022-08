Europei, Caramignoli in finale anche nei 1500. Accede con il quarto tempo, caccia a una medaglia

RIETI - Martina Caramignoli è in finale nei 1500 stile libero. La nuotatrice sabina dell'Aurelia Nuoto e delle Fiamme Oro ha ottenuto il pass per l'ultimo atto della gara stamane, agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma. La reatina ha vinto la sua batteria, la seconda, chiudendo la gara con il tempo di 16'24"84 mettendosi alle spalle la spagnola Martinez e la belga Bel Pisane.

Martina accede alla finale in programma domani, giorno di Ferragosto alle 19.29, con il quarto tempo assoluto alle spalle della favoritissima Simona Quadarella, l'ungherese Mihalyvari e la portoghese Holub, che ha nuotato in batteria pochi centesimi più veloce di Martina.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domani a spingerla al Foro Italico in quella che, molto probabilmente, sarà l'ultima gara a livello internazionale dopo tredici lunghissimi anni di carriera. L'obiettivo è chiudere con una medaglia al collo.