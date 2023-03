Martedì 21 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Sono sensibilmente migliorate le condizioni di un uomo travolto da un albero dopo il taglio, a Leonessa. E’ fuori pericolo ma il quadro clinico generale aveva suscitato in un primo momento preoccupazione e timore per la vita dell’infortunato, a causa della severità del trauma patito dall’impatto con il tronco, tanto da dover essere poi soccorso in eliambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il policlinico Gemelli di Roma a bordo dell’elicottero Pegaso del 118.

La dinamica. Un brutto incidente avvenuto l’altro ieri nel Leonessano, nella piccola frazione di Albaneto dove, all’interno di un’area boscata di proprietà, l’uomo – un 67enne del posto - stava effettuando il taglio della legna. In quel momento si stava accingendo – secondo quanto appreso da fonti locali – all’abbattimento di un albero.

Mentre procedeva alle operazioni finali di taglio e atterramento del corpo vegetativo però il tronco, al momento dello schianto, lo ha parzialmente travolto colpendolo con violenza. Un impatto che ha procurato ferite e lesioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine dopo la segnalazione dell’incidente e il personale medico-sanitario che ha offerto, sul posto al 67enne, le prime cure.

L'elitrasporto. Valutati tutti i parametri della vittima e le sue condizioni generali nonché dopo aver proceduto alla stabilizzazione del ferito, è stato deciso – sia a scopo precauzionale che per scongiurare la possibilità di ulteriori traumi da schiacciamento causati dall’impatto con l’albero – di trasferire d’urgenza l’uomo presso il nosocomio romano Gemelli per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti vista la severità del politrauma patito dalla caduta della pianta. L’uomo è rimasto comunque sempre vigile ed ora le sue condizioni cliniche sono migliorate. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi a causa dell’accidentale caduta dell’albero ma che, fortunatamente, non ha avuto tragiche conseguenze.

I precedenti. Solo alcuni giorni fa un uomo in Sabina, tagliando un albero, si era ferito seriamente ad un piede, mentre alcuni mesi fa in località Campostella, sempre nel Leonessano, si era registrato un grave incidente sul lavoro avvenuto durante il taglio di un’alberatura che aveva travolto un boscaiolo. Rimane sempre un’attività molto a rischio quella del taglio dei boschi dove, frequentemente in Sabina e nel Cicolano, si attestano incidenti sul lavoro occorsi anche a persone esperte e operai navigati.

Molto spesso la ripetitività del lavoro, un calo della concentrazione e dell’attenzione o un fisiologico affaticamento dopo una giornata nei boschi possono accidentalmente andare a creare situazioni di rischio e pericolo per gli operatori.