È morto il fiorista Roberto Martini: aveva 59 anni. Il fratello Marco: «Ora riposa in pace». Lunedì le esequie

RIETI - Cordoglio in città per la prematura scomparsa di Roberto Martini, venuto a mancare nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, presso l'Hospice San Francesco all'età di 59 anni, dopo aver combattuto strenuamente con una malattia che, purtroppo, non gli ha concesso scampo.

L'omaggio del fratello Marco

«Fratellone mio caro, hai combattuto come un eroe, adesso riposerai in pace e speri che trovi quella eterna, che purtroppo ti è mancata sulla terra. Salutami tutti e spero che farete una grande festa lassù: io qui giù in terra terrò alto il nome della nostra grande famiglia».

Con questo messaggio pubblicato poco prima delle 17 su Facebook suo fratello Marco, insieme al quale gestiva il chiosco di piante e fiori situato nel piazzale antistante l'ingresso del cimitero comunale, annunciava alla città una notizia che in tanti hanno poi commentato con sgomento e trasporto, manifestando vicinanza e solidarietà a una famiglia che negli anni addietro aveva già subìto altri lutti inaspettati, come quelli di Gino (anche lui fiorista) e Paolo (ex giocatore e allenatore degli Arieti Rugby), gli altri due fratelli di Roberto e Marco, che ora avrà l'onore e l'onere di tenere alto il nome di una famiglia che a questa città ha dato tanto non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche nel sociale e nello sport.

I funerali

L'ultimo saluto a Roberto Martini è fissato per lunedì 7 giugno alle ore 15,30 nella chiesa di Sant'Agostino.