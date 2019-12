RIETI - I carabinieri della stazione di Fara Sabina hanno fatto scattare le manette ai polsi di O. B. C. di Toffia, 48 anni, e già recluso ai domiciliari presso la sua abitazione.



Ma nonostante ciò non aveva perso il vizio di spacciare droga. E’ stato sufficiente che i carabineri gli facessero visita per controllare che stesse rispettando il regime degli arresti domiciliari per accorgersi che l’uomo, in realtà, stava commettendo un nuovo reato.



L'ARTCOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 15 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA