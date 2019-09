© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo Street Food sbarca nuovamente a Rieti. Dal 6 all'8 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele II, arriva "Summer food", l'evento targato "Tiello STREETto" nel quale si potranno degustare numerose prelibatezze, tra cui hamburger di chianina, fritti misti, arrosticini, crepes e birre artigianali.Per tutte e tre le giornate, a partire dalle 22, non mancherà l'intrattenimento musicale: venerdì 6 saliranno sul palco i Fireflies, sabato 7 sarà la volta degli OttocentoOttanta3 - Cover Band degli 883, mentre domenica 8 si darà spazio alla "Groove Up - Dance & Soul". Inoltre, saranno disponibili gonfiabili e altre animazioni per il divertimento dei più piccoli.«Durante le nostre iniziative - spiegano gli organizzatori - riuniamo i migliori Truck Food d'Italia con l'obiettivo di esaltare i piatti più buoni della penisola. Disponiamo di un patrimonio gastronomico inestimabile, da preservare e valorizzare con cura. Con questa convinzione, vi aspettiamo nel cuore di Rieti per vivere un weekend all'insegna del gusto e della spensieratezza».