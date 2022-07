Domenica 17 Luglio 2022, 00:10

RIETI - I contagi da covid non accennano a rallentare, ma soprattutto aumentano esponenzialmente i ricoveri, e l’Azienda sanitaria locale corre ai ripari, riaprendo un apposito reparto covid all’ospedale provinciale de Lellis. Una decisione che era nell’aria da almeno una settimana, rimandata di giorno in giorno per monitorare la curva dei contagi ma che nella giornata di venerdì è diventa impossibile non assumere. E sono stati i ricoveri, passati da 15 a 25 nel giro di sole 24 ore, a spingere l’Asl a rimettere in piedi, in fretta e furia, un apposito reparto covid all’ospedale de Lellis.

Il reparto è stato attivato in area medica e ha 13 posti letto, che vanno ad aggiungersi ai 20 già attivi presso il reparto di Malattie infettive, portando il totale dei posti letto riservati ai malati covid al de Lellis alla cifra di 33, 25 dei quali sono attualmente già occupati, tanto che la stessa azienda ha ieri predisposto un “piano B” che prevede, in caso di ulteriore aumento dei contagi, di portare i posti letto nel nuovo reparto covid ad almeno 15 unità.

Ospedalizzazioni record. Come detto, tra giovedì e ieri, le ospedalizzazioni causa covid sono repentinamente salite a 25, con 15 malati ricoverati a Malattie infettive e 10 nel nuovo reparto aperto ieri, di fatto già quasi saturo. La buona notizia è invece rappresentata da Terapia intensiva vuota. Buona, ma non di grande conforto se rapportata, inoltre, ai 216 nuovi contagi mandati in archivio ieri che, a fronte di 174 nuovi guariti hanno fatto balzare il totale dei positivi in provincia a 2364.

Vaccinazioni. Ieri, intanto, seconda giornata di vaccinazioni in quarta dose all’ex Bosi. Un vero e proprio boom: sono state 410 le persone alle quali è stato somministrato il vaccino, tra over 60 (la stragrande maggioranza) e soggetti fragile under 12. A proposito di vaccinazione, la direzione aziendale della Asl di Rieti ha di nuovo sottolineato l’importanza della vaccinazione, unica arma a disposizione per proteggersi dal virus.