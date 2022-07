Aumento della curva dei contagi, prorogato l'obbligo di mascherine in tutte le strutture sanitarie e Rsa

RIETI - Tenuto conto del progressivo aumento della curva dei contagi, nell’ottica di continuare a contrastare la diffusione da Sars CoV-2 e di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti dispone l’obbligo di continuare a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree (vedi Ordinanza del Ministero della Salute 15 giugno 2022 comma 2) al personale aziendale, agli utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie, socio assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (Rsa), gli Hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.