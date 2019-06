UNDER 19

I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA COPPA DISCIPLINA

RIETI - Stabilite le vincitrici della Coppa Disciplina per le categorie provinciali Under 19, U17 e U15. Nel primo dei tre campionati domina la Spes Poggio Fidoni, negli altri due trionfa il Cantalice.Enorme soddisfazione per la Spes Poggio Fidoni, seguita da Poggio Mirteto e Passo Corese rispettivamente al secondo e terzo posto. «Un trofeo meritato - dichiara il tecnico gialloverde Paolo Patacchiola - Questo riconoscimento vale più di mille vittorie sul campo. Complimenti ai ragazzi, che si sono dimostrati sempre corretti contro qualunque avversario. Sentiti ringraziamenti per il continuo supporto vanno poi al presidente Francesco Ianni, al ds Massimo Lattanzi, al segretario Mario Sangez e al dirigente guardalinee Renato Simonetti. Ricoprendo il mio ruolo di educatore, ho ricordato ai giocatori l'importanza della Coppa Disciplina, sottolineando che non è necessario arrivare primi in classifica per farsi conoscere o apprezzare. Prima di tutto, infatti, sono fondamentali il rispetto e l'onestà».Primato anche nella buona condotta per il Cantalice, promosso nei regionali grazie alla vittoria del campionato. Al secondo posto si piazza lo Sporting Rieti, medaglia di bronzo per Casali Poggio Nativo. «Sono molto felice per il riconoscimento ottenuto dalla squadra - commenta l'allenatore dei cantaliciani Stefano Lotto - I ragazzi hanno dimostrato di avere ottimi valori non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche caratterialmente. Durante la stagione, ciascuno di loro ha avuto grande rispetto degli avversari e dei direttori di gara».Oltre alla conquista del titolo provinciale e al salto di categoria, il Cantalice è anche la squadra più disciplinata del torneo. In seconda posizione si colloca Casali Poggio Nativo, mentre è lo Sport Selci a salire sul gradino più basso del podio. «La Coppa Disciplina è un premio estremamente importante, un riconoscimento di cui essere fieri - afferma il mister dei reatini Renato De Dominicis - Essere sportivi vuol dire essere in grado di accettare la sconfitta, ma ancora di più saper godere della vittoria nel rispetto dell’avversario. I ragazzi hanno dimostrato la capacità di onorare i propri avversari e di rispettare le regole e l'arbitro. I giocatori sono stati prima di tutto uomini e poi atleti. L'educazione e l'onestà saranno qualità che si porteranno dietro per sempre e che mi renderanno orgoglioso di poter dire di aver lavorato con questi giovani e le loro grandiose famiglie. Ci tengo ad evidenziare che, oltre a me, questa Coppa Disciplina è stata fortemente voluta dalla Polisportiva Cantalice Scuola Calcio Federico Dionisi, rappresentata dal team manager Enrico Marchioni».Ogni anno, durante l'intera stagione agonistica, vengono registrati per ogni squadra tutti i provvedimenti disciplinari intrapresi verso giocatori, allenatori, dirigenti e società stessa. Ogni provvedimento ha un peso ed un punteggio diverso che viene comunicato alla Delegazione provinciale Figc che ha organizzato il campionato. Al termine dell'annata sportiva, la Delegazione riepiloga i dati trasmessi dagli arbitri e stila la graduatoria per l’assegnazione del trofeo.