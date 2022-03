Comune-Fc Rieti, l'incontro slitta a mercoledì a mezzogiorno

RIETI - Slitta a mercoledì 16 marzo, a mezzogiorno, l'atteso incontro tra il Comune di Rieti e la proprietà del Fc Rieti. A comunicarlo è stato il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, il quale ha specificato che si è trattato "di una richiesta della società" che per motivi professionali non avrebbe avuto modo di onorare l'appuntamento. I temi sul tavolo restano sempre gli stessi e legati esclusivamente alla programmazione sportiva, nonché alla gestione dello Scopigno, che oltre a lasciare a desiderare (degrado e sporcizia ovunque) la settimana scorsa è stata oggetto di sospensione dell'erogazione del gas per una morosità pregressa, che ha costretto le squadre juniores di Rieti e Montespaccato a non utilizzare le docce, dalle quali usciva solo acqua fredda.