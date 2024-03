Cantalice, uno 0-0 che serve a poco contro il Real San Basilio. Patacchiola: «Giusto, ma avuto occasione clamorosa»

RIETI - Al Gudini pari tra Cantalice e Real San Basilio: un 0-0 poco utile ai reatini anche se per quello che si è visto in campo è il risultato più giusto. Il Cantalice conferma la sua nona posizione a 33 punti in solitaria.

La gara

I biancorossi perdono Ortenzi nell’allenamento di venerdì e il centrocampo è da risistemare.

Match equilibrato con buone occasioni per parte. La gara è viva con buone trame di gioco ma non si sblocca. Nella ripresa il filo conduttore non cambia ma all’87’ è del Cantalice l’occasione più importante della gara: Di Marco di testa non riesce ad angolare e solo davanti al portiere non trova il gol.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Risultato più giusto anche se l'ultima occasione da parte nostra è stata davvero clamorosa. Di fronte avevamo un avversario di tutto rispetto. Un punto che sicuramente ci teniamo stretto per quello che si è visto in campo, testa bassa e andiamo avanti».