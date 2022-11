Il Cantalice non punge e va ko 1-2 in casa contro il Nomentum. Panfilo: «Il gioco c'è ma non segnamo»

RIETI - Il Ramacogi non riesce a dare quel qualcosa in più al Cantalice: passa il Nomentum 1-2. Nessuno poteva aspettarsi una partenza del genere da parte dei reatini che ora con 8 punti sono quartultimi nel girone B.

La gara

Pronti via ma è il Nomentum ad aggradire il Cantalice. Dopo 4’ è già vantaggio ospite: Sacripanti raccogli un cross dalla destra e di testa fa 0-1. Il gol subito a freddo sveglia il Cantalice che inizia a fare il suo gioco. Le occasioni più pericolose arrivano da Mattei e Battisti, proprio quest’ultimo su una conclusione colpisce un doppio palo ma la sfera non vuole entrare.

La ripresa ha lo stesso copione. Passano 30’ quando il Nomentum raddoppia: questa volta grazie Benda di testa sugli sviluppi di un corner fa 0-2. Il gol sgretola le certezze del Cantalice che non riesce più a imporre il suo gioco rischiando anche il terzo gol dove però è bravo Martini, subentrato a Dmitro infortunato a impedire il tris. Nei minuti di recupero Santarelli pesca Agnesi in area per per il gol della bandiera.

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Non ci aspettavamo una partenza del genere. Il gioco c’è ma davanti siamo carenti. Ora dobbiamo combattere anche con la delusione. Fortunatamente mercoledì possiamo rifarci nella gara di Coppa contro il Real San Basilio».