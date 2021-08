Cantalice festeggia il ripescaggio in Eccellenza, il presidente Panfilo: «Una bella soddisfazione»

Martedì 10 Agosto 2021, 18:09

RIETI - Il Cantalice giocherà la prossima stagione in Eccellenza: lo ha sancito oggi pomeriggio il comunicato del Cr Lazio riguardante gli organici. Dopo diversi anni in Promozione la società biancorossa sale nella massima serie regionale e lo fa con al vertice il presidente Franco Panfilo che nei giorni scorsi sperava nel raggiungimento di questo obiettivo come premio per società, paese e storia.

Dopo aver depositato la domanda di ripescaggio (come era successo anche in alcune precedenti stagioni) il 5 agosto è uscita la graduatoria provvisoria in cui il Cantalice era al settimo posto. Due giorni dopo il comunicato definitivo in cui, dopo aver ricalcolato i punti per ogni rispettiva società, il club reatino è salito al quarto posto, l'ultimo utile per il ripescaggio, davanti ai reatini Certosa, Grifone Gialloverde e Colleferro.

Saranno 48 le squadre che prenderanno parte al massimo campionato regionale, suddivise in tre gironi da 16. Nei prossimi giorni usciranno gironi e calendario. Eccellenza al via il 5 settembre col turno preliminare di Coppa Italia, mentre il campionato inizierà il 19 settembre.

«Siamo felici, è una bella soddisfazione: Cantalice lo meritava - afferma il presidente Franco Panfilo - La notizia è ora ufficiale, avremo subito una riunione in cui andremo a definire molte situazioni. Il campo rimane il Ramacogi ma a causa di alcuni lavori probabilmente le prime due giornate le giocheremo al Gudini. Rimane fissata al 23 agosto anche la preparazione, visto che molti giocatori sono ancora in vacanza. La rosa è quasi al completo, credo sia competitiva per una buona annata, anche se qualche giocatore di spessore in più non guasterebbe. Vedremo».