Weekend sul Terminillo per il pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli

RIETI - Dopo il passaggio in città, qualche settimana fa, per l'acquisto di una delle sue tante amate due ruote, il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli ha fatto di nuovo tappa nel Reatino, stavolta approfittandone per un'escursione al Terminillo ricoperto dall'abbondante nevicata.



Cairoli è arrivato a Pian de' Valli sabato, per trascorrere un weekend terminillese tra escursioni, passeggiate e buon cibo. Ad accompagnarlo, il presidente di Federalberghi Rieti Michele Casadei, in un tour in quad che, nella mattinata di domenica, ha portato Cairoli fino alla parte nord del Terminillo.

