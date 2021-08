Foligno, cambia la viabilità in via Nario Sauro: da martedì 24 doppio senso di marcia dal tratto che incrocia via Cairoli

Venerdì 20 Agosto 2021, 13:00

FOLIGNO - E’ stata firmata IERI l’ordinanza 359 che dispone l’attuazione del doppio senso di circolazione in via Nazario Sauro nel tratto compreso tra via Damiano Chiesa e via Benedetto Cairoli, che unitamente a quanto già attuato con le recenti ordinanze, completano la previsione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) per la viabilità in via Nazario Sauro, via Mazzini, via Cairoli. Gli interventi di attuazione dell'ordinanza 359 avranno inizio martedì 24 agosto per concludersi nell’arco della giornata. L’ordinanza 359 prevede l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Nazario Sauro nel tratto compreso tra via Damiano Chiesa e la rampa di via Chiavellati che si immette su via Nazario Sauro tra i civici 8 e 6/b; sarà abrogato l’obbligo di svolta a destra per coloro che uscendo da via Evangelista Mei si immettono su via Nazario Sauro consentendo la svolta sia a destra che a sinistra; istituito il divieto di fermata su ambo i lati di via Nazario Sauro nel tratto compreso tra via Damiano Chiesa e Piazzale Niccolò Alunno; istituito il senso unico di marcia con direzione via Nazario Sauro nella rampa di via Chiavellati che si immette su via Nazario Sauro tra i civici 8 e 6/b; istituito l’obbligo di svolta a destra per coloro che percorrono la rampa di via Chiavellati che si immette su via Nazario Sauro tra i civici 8 e 6/b; istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Benedetto Cairoli compreso tra via Chiavellati e via Nazario Sauro con circolazione all’inglese cioè utilizzando la corsia di sinistra provenendo da via Mazzini, per accedere in via Nazario Sauro, mentre la corsia di destra sarà utilizzata per salire da via Nazario Sauro verso via Chavellati; istituito l’obbligo di svolta a sinistra per coloro che salendo in via Benedetto Cairoli da via Nazario Sauro, si immettono su via Chiavellati; istituito l’obbligo di svolta a sinistra per coloro che percorrono la corsia di sinistra di via Nazario Sauro nel tratto compreso tra i civici 6/b e 6 salendo in via Benedetto Cairoli; istituito il divieto transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate esclusi tpl e veicoli di pronto intervento sul tratto di via Benedetto Cairoli compreso tra via Nazario Sauro e via Chiavellati; istituito un attraversamento pedonale lungo via Nazario Sauro nei pressi dell’intersezione con via Mezastris; istituito un attraversamento pedonale lungo via Nazario Sauro nei pressi del civico 5. Si prolunga, quindi, il tratto già a doppio senso compreso tra l’incrocio di via Damiano Chiesa e Porta Todi. Bisognerà vedere ora come reagiranno gli automobilisti, parte dei quali avevano già criticato i precedenti interventi a partire da quello di via Santo Pietro per arrivare alle recentissime modifiche in via Mazzini.