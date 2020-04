RIETI - Il torneo più amato dai giovani reatini di tutte le scuole di secondo grado, la Best League, è rinviato a fine estate. L’emergenza sanitaria piega ogni fronte relazionale e a farne le spese è anche lo sport amatoriale.

Nella giornata odierna, 10 aprile, intervistati da Radio Siservasignora, gli organizzatori della Best League hanno fatto il punto sull’edizione in programma tra fine maggio e inizio giugno: «Alla luce degli ultimi decreti, sarà impossibile svolgere la nostra manifestazione nel periodo consueto, cioè a fine maggio, tuttavia stiamo lavorando affinché l’evento possa essere rinviato anziché cancellato», spiegano gli organizzatori.

Edizione 2020 a fine estate? «Al momento – replicano – la situazione è troppo incerta per fissare nuove date, abbiamo pensato al mese di settembre, per sfruttare le ultime giornate estive».

C’è dunque la volontà di rincuorare studenti e ragazzi sul fatto che a ogni modo la BestLeague 2020 avrà luogo non appena l'emergenza sanitaria cesserà. Essendo legato all'anno scolastico, metà settembre si spera possa essere il primo periodo utile.

«In questo momento il nostro pensiero va a tutte quelle attività che negli anni hanno creduto in noi con i loro sponsor e che in questo momento sono in sofferenza a causa dello lockdown, dovremo trovare il modo di ripartire insieme» concludono gli organizzatori.

