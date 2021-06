Amazon, prende forma il centro vaccinale della Sabina: realizzati accessi e apposta la segnaletica

RIETI - Prende forma il centro vaccinale della Sabina che, nell'ultima settimana di giugno sorgerà all'interno del magazzino Amazon di Passo Corese. Sono comparsi in queste ore i cartelli che indicano l'accesso, realizzato in un ingresso separato da quello utilizzato dai dipendenti, per scongiurare disagi alla viabilità visto l'elevato numero di persone che quotidianamente frequentano l'area.

Sul cartello, dopo la denominazione del centro, si legge "Benvenuti in Fco1" e compaiono le avvertenze da seguire all'interno dell'area dove si parcheggia in retromarcia (come in tutti i posteggi Amazon), è obbligatorio mantenere la distanza di due metri tra le persone, è vietato fumare e si procede con i veicoli al limite di 15 km/h.

Al centro vaccinale si entrerà dall'ingresso principale del polo della logistica, dalla rotatoria davanti alla bretella che porta all'autostrada. Una volta dentro, il centro sarà allestito negli spazi adiacenti alla reception, nell'ex locale palestra.