RIETI – Archiaviati la settima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e il quinto turno degli Under 17 e Under 16 provinciali (raggruppamenti D e C). Bis di vittorie per Cantalice e Accademia Calcio Sabina, successi anche per Valle del Peschiera e Sporting Rieti.Torna a vincere Cantalice (16 punti), corsaro 5-3 sul campo dell’Athletic Soccer Academy (4). Per i reatini, quarti in classifica e distanti 5 lunghezze dal Circolo Canottieri Roma capolista, gol di Ramazzotti (2), Valentini e Ratti che si sommano ad un’autorete. Antonello Angelucci, team manager dei biancorossi: «Venivamo da una settimana difficile. Dopo la sconfitta immeritata contro i primi della classe, avevamo paura che i ragazzi avessero accusato il colpo, ma, invece, è avvenuto tutto il contrario. Siamo entrati in campo con la giusta mentalità, andando subito in vantaggio per poi raddoppiare. Si è trattato di una partita giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Complimenti non solo ai nostri giocatori, al mister e alla società Cantalice, ma anche ai calciatori avversari, autori di una gara di carattere».Ancora tre punti per Cantalice (15), vincitore 2-1 nel match casalingo contro Tor Sapienza (12) grazie alle reti di Dionisi e Gentili. I padroni di casa condividono la quarta posizione con l’Atletico Vescovio, collocandosi a -4 dalla vetta occupata dal Tirreno. Enrico Marchioni, team manager dei cantaliciani: «Siamo passati subito in svantaggio a causa di un approccio non determinato alla gara. Tuttavia, in seguito, la squadra ha reagito, fornendo forse la più bella prestazione di questa stagione. Contro un avversario ostico portiamo a casa tre punti che fortificano la classifica e questo fantastico gruppo».Una Valle del Peschiera travolgente surclassa 7-1 gli ospiti del Velinia e rimane a punteggio pieno. Per i reatini, ora soli al comando della classifica, gol di Fagiolo (2), Pandolfi, Miluzzi e Colantoni che si aggiungono a due autoreti. Per gli sconfitti segna, invece, Giacomini. Fabio Monaco, che questa settimana ha sostituito l’assente Paolo Patacchiola sulla panchina dei padroni di casa, commenta così il match: «Abbiamo cominciato la partita al meglio, portandoci subito in vantaggio grazie a un autogol. In seguito, abbiamo creato diverse occasioni e, pur colpendo una traversa, non siamo stati del tutto concreti. Nel secondo tempo, però, abbiamo mostrato il nostro carattere, dilagando con grande personalità. Complimenti ai ragazzi perché, soprattutto nella ripresa, nonostante il campo pesante, sono riusciti a esprimere il loro gioco. Continuando così, si possono raggiungere risultati importanti».«In una gara giocata in un campo al limite del praticabile, abbiamo fatto in modo di complicarci da soli la situazione – afferma il tecnico del Velinia, Massimiliano Alonzi – Testa alla prossima sfida e congratulazioni agli avversari».Tra le mura amiche, lo Sporting Rieti si impone 2-0 ai danni del Real Monterotondo Scalo. Decisive le reti di Giuli e Sestili.Successo anche per l’Accademia Calcio Sabina, che batte 4-0 in trasferta la Maglianese.Ancora una sconfitta per Casali Poggio Nativo, superato in casa 3-0 dalla Spes Montesacro.Rinviata per impraticabilità del campo la sfida tra Pro Calcio Studentesca e Poggio Mirteto. Da stabilire la data in cui il match potrà essere rigiocato.Mentana – Settebagni 0-2; Castrum Monterotondo – Santa Lucia 1-3.Valle del Peschiera 15; Spes Montesacro 12; Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti 10; Santa Lucia, Settebagni 9; Castrum Monterotondo 8; Real Monterotondo Scalo 7; Mentana 6; Velinia 4; Poggio Mirteto 1; Pro Calcio Studentesca, Casali Poggio Nativo 0.L’Accademia Calcio Sabina rialza la testa e si aggiudica per 2-0 la gara contro Passo Corese. Determinanti le reti di Angeletti e Salari. I padroni di casa sono ora quinti a quota 6, a -9 dal primo posto condiviso da Spes Montesacro e Settebagni, mentre i bianconeri rimangono in fondo alla classifica a 0 punti. Daniele Valenti, mister dei vincitori: «Nonostante l’importante vittoria, abbiamo giocato troppo a fasi alterne. Bisogna dare il 100% per tutta la partita, altrimenti andremo sempre in difficoltà. C’è molto da lavorare, soprattutto a livello di mentalità».Ennesimo ko per la Pro Calcio Studentesca (0), battuta 4-1 nella tana della Cris. L’unico gol dei reatini è realizzato da Tosoni.