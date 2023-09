Allerta meteo nel Lazio, rimandato il test IT-Alert. Il nuovo sistema di allarme pubblico

RIETI – Il test IT-Alert nella Regione Lazio, previsto per domani, 21 settembre, a causa dell’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale è stato rimandato a data da destinarsi. IT-Alert, che aveva suscitato curiosità nei giorni scorsi tra i residenti di Rieti e del Lazio, è momentaneamente rinviato. Le date dei test, come fa sapere la Protezione Civile Regionale, possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza. La nuova data sarà comunicata su www.it-alert.gov.it

Come comunicato dal dipartimento di Protezione Civile, la sperimentazione è stata già avviata in altre regioni italiane e interesserò tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. L’obiettivo di IT-Alert è di favorire l’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile.

Nessuno vuole rubare i dati dei telefoni personali e non è un sistema per tracciare i percorsi dei cittadini.

IT-Alert sfrutta la rete mobile tradizionale, non introduce nessuna applicazione nel telefono e non usa il Gps. Lo smartphone si collega costantemente alle celle telefoniche per funzionare, la tecnologica usata è la “cell broadcast”, infatti, l’alert non arriva se il dispositivo non ha campo, anche in presenza di connessione Wi-Fi.

Il sistema di IT-Alert è presente in qualsiasi sistema operativo da iOS ad Android, ed è possibile disattivare la notifica. Tutto risolto per gli scettici, che negli ultimi giorni hanno criticato questo nuovo modello di comunicazione delle situazioni di pericolo. Nel Lazio, quindi, tutto rimandato a data da destinarsi, mentre continua la sperimentazione in altre Regioni.