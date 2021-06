Il Rieti spera nell'aiuto dei tifosi per battere la capolista Campobasso

RIETI - Tra Rieti e Città di Campobasso sarà forse la sfida più seguita del girone F di serie D: nella 32^ giornata, alle 16 al Manlio Scopigno, gli ospiti molisani si giocano la promozione in serie C. Nessun obiettivo di classifica per gli amarantocelesti che però ambiscono a mettere in campo una grande prestazione. Nessuno come il Città di Campobasso per gol fatti e subiti, la migliore formazione del girone anche in tema di statistiche. Si prospetta una sfida difficile ma entusiasmante. La sfida di andata contro l’ex Dalmazzi terminò con una sconfitta dei laziali per 4-1. Proprio Alessandro Dalmazzi che potrebbe vincere di nuovo la serie d, nello stesso stadio ma con una maglia diversa tre anni dopo. Allora Mister Battisti era in panchina come secondo di Parlato. Sfida di un sapore diverso anche sugli spalti: lo Scopigno sarà aperto a mille spettatori (700 locali e 300 ospiti). Notizia che fa sorridere il Rieti nella sua penultima gara tra le mura amiche.

Nella 15^ giornata di ritorno alle 16, in campo anche tutte le altre formazioni. Il Notaresco non molla la presa e può sperare ancora in un miracoloso capovolgimento sul fronte promozione. La seconda classificata è ospite della Recanatese del reatino Pezzotti.

Il Pineto di Minincleri aspetta l’arrivo del Castelfidardo. La formazione adriatica si gode il terzo posto ma le dirette avversarie sono con il fiato sul collo. Una è la Matese che va in trasferta sul campo del Real Giulianova in una sfida che sulla carta sembra alla mano. L’Altra è il Cynthialbalonga che ospita il Vastogirardi.

Fuori dalle prime cinque del girone si apposta il Castelnuovo Vomano ospite del fanalino di coda Porto Sant’Elpidio. Match da non sottovalutare, nella loro ultima uscita i padroni di casa hanno fermato il Città di Campobasso. Campionato in perfetto equilibrio quello disputato dal Montegiorgio che si è sempre goduto le posizioni di metà classifica. I marchigiani sono ospiti dei laziali dell’Atletico Terme Fiuggi.

Altre sfide senza particolari ambizioni sono quelle di Tolentino-Vastese, Olympia Agnonese-Aprilia

La classifica

Città di Campobasso 68 (31 gare giocate)

Notaresco 62 (31)

Pineto 52 (31)

Matese 51 (31)

Cynthialbalonga 49 (31)

Castelfidardo 46 (31)

Castelnuovo Vomano 46 (30)

Montegiorgio 45 (31)

Rieti 43 (31)

Vastese 42 (31)

Recanatese 42 (30)

Vastogiardi 39 (31)

Aprilia 38 (31)

Fiuggi 36 (31)

Tolentino 36 (31)

Real Giulianova 29 (31)

Olympia Agnonese 14 (31)

Porto Sant’Elpidio 11 (31)