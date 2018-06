Gucci regala tessuti alle ex schiave nigeriane, oggi producono abiti grazie alle suore orsoline

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Quando il destino cambia e il cielo ti dà una mano. Sono decine le ragazze nigeriane che erano finite in schiavitù sulle strade italiane, costrette a prostituirsi. Ora hanno trovato un nuovo orizzonte grazie all’aiuto delle suore orsoline, alla rete degli aiuti e all’apprendimento di un lavoro sartoriale producendo magliette, vestiti, borse e cinture con le stoffe che ha loro regalato la maison Gucci, circa 4 mila metri di tessuto.



Questi manufatti creativi sono in vendita nel laboratorio della cooperativa «newHope», una sartoria etnica dove lavorano le ospiti del centro di accoglienza Casa Rut di Caserta, gestito dalle suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria di Breganze (Vicenza), che da 22 anni lavorano al recupero delle ragazze dalla strada. Il progetto «Journey with new hope» è stato realizzato dall’associazione «BeAwareNow», con il finanziamento dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, in collaborazione con il centro di accoglienza Casa Rut”.



Le ragazze hanno potuto lavorare utilizzando 4.000 metri di sete, cotoni, tessuti di tutti i tipi arrivati in dono da “Gucci up”, un programma virtuoso di recupero degli scarti di produzione che supporta progetti sociali. C’è già l’intenzione di proseguire il progetto per i prossimi 3 anni.



In Italia sono dalle 50 alle 70 mila le donne straniere costrette a prostituirsi, metà delle quali nigeriane. Un fenomeno che è cresciuto drammaticamente negli ultimi anni in seguito allo sbarco di migliaia di ragazze provenienti dalla Nigeria, sempre più giovani e sempre meno istruite.



Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA