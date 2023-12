Blitz ambientalista all'albero di Natale, Gucci lascia la vernice ma condanna l'atto: «Non si sensibilizza con il vandalismo»

La vernice sull'albero di Natale di Gucci rimarrà. Con una nota pubblicata sui propri canali, l'azienda del gruppo Kering ha infatti comunicato di non voler togliere la pittura con cui ieri è stato imbrattato dagli attivisti di Ultima generazione l'albero allestito nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano.

La società con sede a Firenze ha condannato in modo «inequivocabile» il gesto, spiegando però poi di aver «scelto di non intervenire e utilizzare l'incidente come spunto di riflessione collettiva». «Da anni attiva nella promozione di un dialogo costruttivo - prosegue la maison -, Gucci conferma così il proprio impegno a sensibilizzare la comunità attorno a questi temi, pur sottolineando che la responsabilità condivisa non dovrebbe mai tradursi in atti violenti o vandalici».