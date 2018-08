Card.Becciu: solo se rimaniamo uniti al Papa la Chiesa si salverà

Città del Vaticano - «Se ci ritroviamo uniti al Papa la Chiesa si salverà. Se invece creiamo divisioni, la Chiesa rischia gravi conseguenze». Non vuole aggiungere di più sulla situazione che si sta creando in Vaticano, il cardinale Angelo Becciu, che da domani inizierà il suo nuovo incarico di prefetto della

Congregazione delle Cause dei Santi presiedendo a Kosice, in Slovacchia, la beatificazione di Anna Kolesarova, 16enne uccisa nel 1944 da un militare sovietico durante l’occupazione dell’Armata Rossa.



Parlando dello stato d’animo all’indomani del documento dell’ex nunzio Carlo Maria Viganò che è arrivato a chiedere le dimissioni del Papa, a Vatican News, osserva: «Sono appena tornato dalla Sardegna. Ho visto molto sconcerto nella gente. Faccio mio lo sconcerto della gente e soffro con loro; rinnovo - come gli stessi cristiani cattolici hanno fatto - la mia vicinanza al Santo Padre e la disponibilità d’animo a difenderlo sempre».



«Il Papa - prosegue - si ama e lo si ama fino in fondo. Dal Papa si ricevono e si accolgono tutte le sue istruzioni, indicazioni e parole. Quindi, se ci ritroviamo uniti al Papa la Chiesa si salverà».

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA