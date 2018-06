Elezioni Velletri, il candidato M5S fratello della ministra Trenta fuori dal ballottaggio

, fratello di Elisabetta, neoministro della Difesa, quando le sezioni scrutinate sono oltre la metà, è ben lontano anche dall'andare al ballottaggio per la guida della città dei Castelli Romani (supera di poco l'11%). L'effetto traino del governo Conte, insomma, non aiuta.LEGGI ANCHELEGGI ANCHEAl secondo turno se la vedranno Orlando Pocci, alla guida di una coalizione di centrosinistra 'allargata' (con LeU e i civici), in testa sopra il 35%, e Giorgio Greci (FdI, Lega e altri), circa 6 punti sotto. A Velletri è in corsa anche un altro candidato di centrodestra, sostenuto da Forza Italia: Alessandro Priori (quasi all'11%); buona l'affermazione di Paolo Felci di Casapound, che al momento è al 9,20%.